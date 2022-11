Fjörtoft: „Österreich braucht viel mehr Alabas!“

Wenn die WM-Experten von Servus TV - der Privatsender überträgt aus Katar 25 Partien live - ihr Wissen zum Besten geben, rennt auch der Schmäh. „Eine super Antwort - aber die Frage war eine andere“, lachte Jan-Age Fjörtoft in Richtung Steffen Freund bei einem WM-Talk in Wien und versuchte ihn auch beim Thema Erfolgsrezept zu korrigieren: „Nicht der Teamgeist, sondern die individuelle Klasse entscheidet ein WM-Turnier.“ Was Österreich zur Teilnahme an einem solchen fehlt, wurde auch ergründet ...