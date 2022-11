Europa erkunden: Reiseziele für ein kleines Budget

Eine neue Studie hat 100 Städte in Europa auf kostenlose Angebote und erschwingliche Konditionen für Touristen unter die Lupe genommen und ein Ranking der aktuell günstigsten Reiseziele in Europa ermittelt. So gelten aktuell Granada in Spanien, Brügge in Belgien und Venedig in Italien als geeignete Destinationen für einen Spar-Urlaub. Wo und wie Sie sonst noch sparen können, verraten wir Ihnen hier!