Imster Bergbahnen freuen sich über Rekordsommer

Es gab nicht wenige Skeptiker, als die Imster Bergbahnen und seine Eigentümer Stadtgemeinde und Imst Tourismus beschlossen, über 20 Mio. Euro in den Neubau der beiden in die Jahre gekommenen Lifte zu investieren. Nun dürften die skeptischen Stimmen leiser werden, denn das Resümee des ersten Sommers ist brillant: 27 Prozent Umsatzsteigerung gegenüber dem ohnehin besten Sommer aller Zeiten 2019, mehr als 20 Prozent Zuwachs an Fahrgästen.