Billie Jean King Cup: Schweiz jubelt gegen Italien

Das Schweizer Tennis-Frauenteam hat zum Auftakt des Finalturniers um den Billie Jean King Cup in Glasgow gegen Italien gewonnen. Dank der Siege von Jil Teichmann und Belinda Bencic in den beiden Einzeln lagen die Vorjahres-Finalistinnen am Mittwoch bereits vor dem abschließenden Doppel uneinholbar 2:0 in Führung.