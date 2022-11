Sony verzichtet ab 2023 auf Plastikverpackungen

Der japanische Technologiekonzern Sony, Hersteller von unter anderem Fernsehern, Kameras und Spielkonsolen, will ab dem kommenden Jahr damit beginnen, auf Verpackungen aus Plastik zu verzichten - allerdings zunächst nur bei kleineren Produkte. Ab dem kommenden Geschäftsjahr, das am 1. April 2023 beginnt, sollen neue Produkte, die weniger als ein Kilogramm wiegen, umweltfreundlicher verpackt werden, kündigte ein Unternehmenssprecher am Dienstag an.