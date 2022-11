Trainer beim SK Rapid? Das sagt Andreas Herzog

„Ich glaub‘, dass Rapid eine interessante Geschichte ist“, so Herzog bei „Sport und Talk aus dem Hangar 7“ auf ServusTV. „Aber ich setz‘ mich jetzt nicht hierher und sage: Ich will Rapid-Trainer werden, ich will Rapid-Sportchef werden“. Mit derartigen Wünschen und Aussagen habe er sich schon oft genug die Zunge verbrannt, als es um sein Interesse am Posten von Österreichs Fußball-Teamchef ging.