„Hubschrauber“ Gregoritsch ist der Messi der Lüfte

Michael Gregoritsch hat großen Anteil an Freiburgs Höhenflug. Der Steirer ist mit neun Pflichtspiel-Toren der treffsicherste Spieler. In der Liga traf er fünf Mal, in der Europa League drei Mal und im Cup ein Mal. Dazu ist Österreichs Teamstürmer mit 72 (!) gewonnenen Duellen in der Luft der Beste der Liga …