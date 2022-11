Salzburgs Bullen wünschen sich Ronaldo

Nach dem 2:1-Arbeitssieg beim WAC am Samstag gab Salzburg-Trainer Matthias Jaissle seiner Truppe drei Tage frei, um die anstrengende letzte Woche zu verarbeiten. Heute (13) werden die Bullen gespannt vor dem Fernseher sitzen, denn in Nyon (Sz) wird das Finalrunden-Play-off der Europa League ausgelost. Union Berlin, Manchester United, AS Rom, Midtjylland, Monaco, Eindhoven, Nantes und Stade Rennes heißen die möglichen Kontrahenten des heimischen Serienmeisters.