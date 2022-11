Warum Österreich albanische IT-Profis braucht

Willkommen in Albanien - wussten Sie, dass es hier eine österreichische Auslandsschule gibt? Nein? Da sind Sie sicher nicht alleine - in der IT-HTL in Shkodra werden Fachkräfte für den österreichischen Arbeitsmarkt ausgebildet. Die „Krone“ hat sich angesehen, warum das notwendig ist - und wie das eigentlich funktioniert.