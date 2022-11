„Diese Krawall-Nacht darf uns keine Ruhe lassen!“, sagt ÖVP-Politiker Wolfgang Hattmannsdorfer, als Landesrat in Oberösterreich für Soziales und Integration zuständig, im Gespräch mit der „Krone“. Denn die Kernfrage ist: Was bleibt von diesen Ausschreitungen zu Halloween in Linz, Wels und anderswo und welche Konsequenzen werden wirklich daraus gezogen? Noch dazu, wo das Zusammenrotten von gewaltbereiten Jugendlichen per Internet für Oberösterreich ein neues Phänomen ist.