Unglückszug zu schnell: Anklage gegen Lokführer

Den ersten Einsatzkräften im niederösterreichischen Münchendorf bot sich am Abend des 9. Mai ein Anblick wie auf einem Schlachtfeld. Ein Zug der Raaberbahn mit rund 70 Passagieren an Bord war auf kerzengerader Strecke entgleist, zwei Waggons lagen umgestürzt neben der Strecke in einem Feld. Verletzte irrten teils blutüberströmt hilflos herum oder waren eingeschlossen. Die Helfer lösten Großalarm aus, mehrere Notarzt- und Polizeihubschrauber flogen zum Unglücksort, Dutzende Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge folgten. Denn man rechnete mit etlichen Toten und Schwerstverletzten. Nach wenigen Stunden dann eine vorsichtig Entwarnung: Die meisten Opfer hatten nur leichte Blessuren erlitten, es gab jedoch auch drei Schwerverletzte - darunter der Lokführer - sowie ein Todesopfer zu beklagen, einen 25-jährigen Musiker aus Eisenstadt. Schon nach kurzer Zeit waren die Experten sicher, dass menschliches Versagen das Unglück ausgelöst hatte. Davon ist mittlerweile auch die Justiz überzeugt.