Plus 7,4 Prozent: Hätten Sie sich mehr erwartet?

In der Nacht auf Freitag haben sich die Sozialpartner der Metalltechnischen Industrie auf den Kollektivvertrag 2023 geeinigt. Die 130.000 Mitarbeiter erhalten im Schnitt eine Erhöhung der Ist-Löhne um 7,44 Prozent, wobei sich die Erhöhung aus einem Plus von 5,4 Prozent und einer monatlichen Zahlung von 75 Euro zusammensetzt. Was hält die „Krone“-Community von dem Ergebnis? Hätten Sie sich mehr erwartet? Welche Auswirkungen erwarten Sie für andere Branchen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!