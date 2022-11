Tor statt Foul! Sturms Dante hatte „ein Blackout“

Die Pfeife von Schiedsrichter Matej Jug aus Slowenien bleibt stumm, Isaksen legt quer - und Dreyer knallt die Kugel zum 1:0 für die Dänen via Innenstange in die Maschen. Ein schlimmer Patzer von Dante, der am Boden liegen blieb und sein Pech nicht fassen konnte.