Wald: Eine Gemeinde mit zwei Gesichtern

Verschärft wird die Situation durch eine ständige Abwanderung, auch, weil keine neuen Arbeitsplätze entstehen. Nach einem echten Café im Ortsteil Wald sucht man vergebens. Prekär: „Wer einen Arzttermin in Zell oder gar in der Stadt Salzburg hat, muss sich oft einen Tag dafür freinehmen. Kein Wunder, dass fast alle Geburten in St. Johann in Tirol stattfinden. So ist es schwer, der Bevölkerung hier etwas zu bieten“, seufzt der Gastwirt und vermutet auch mangelndes Interesse seitens des Landes an Verbesserungen.