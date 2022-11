„Hochkritischer Bereich und viele Provokationen“

Heinz Palme arbeitete in maßgeblichen Rollen bereits bei mehreren Fußball-Weltmeisterschaften und der Heim-EURO 2008. Katar, Gastgeberland der WM 2022, kennt er von einem sechsjährigen beruflichen Aufenthalt beim International Centre for Sport Security in Doha gut. Im „Krone“-Interview spricht der weltweit vernetzte Sportmanager über noch nicht gelöste Menschen- und Arbeitsrechte, dem nicht sehr cleveren Beschneiden der Pressefreiheit und den hochkritischen Bereich der Transport-Logistik.