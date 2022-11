„Salzburger Stier“ trampelt wieder durch die Halle

Der große Bandenzauber kehrt zurück! Nach zwei Absagen in Folge wird der „Salzburger Stier“, das renommierte Hallen-Turnier, von 3. bis 7. Jänner 2023 wieder stattfinden. Es ist zugleich die 40. Ausgabe der Traditionsveranstaltung. Die geht heuer in der Alpenstraße über die Bühne. Im vergangenen Jahr war der Plan, in der Salzburgarena zu spielen – Corona kam dazwischen.