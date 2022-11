Foodbloggerin Julie Powell mit 49 Jahren gestorben

Die in der Hollywood-Komödie „Julie & Julia“ verewigte Foodbloggerin und Buchautorin Julie Powell ist tot. Powell starb im Alter von 49 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts, wie die „New York Times“ am Dienstag unter Berufung auf ihren Ehemann berichtete. Sie verstarb demnach bereits am 26. Oktober bei sich zu Hause im Bundesstaat New York.