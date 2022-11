Er meißelt in ganz Kärnten für die Erinnerung

Von Grabsteinen bis zum Friedensforst

Doch auch Renovierungsarbeiten von alten Ruhestätten zählen zum Berufsalltag eines Steinmetzes. „Bestehende Grabsteine werden überarbeitet, wieder hergerichtet, oder komplett ausgetauscht. Es gibt immer was zu tun. Selbst für jene, die in einem Friedensforst bestattet werden, fertigen wir oft Gedenktafeln in Form von Büchern oder Herzen an. So haben Hinterbliebene, auch wenn die Verstorbenen woanders liegen, eine greifbare Erinnerung“, so Pototschnig, der für sein sechsköpfiges Team noch Verstärkung sucht.