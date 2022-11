Torjäger-Duell belanglos: „Nur Aufstieg zählt!“

„Wir sind momentan in der Europa League und in der Bundesliga in einem guten Rhythmus, daher denke ich, dass wir auch in Midtjylland gewinnen können!“ Vollgepumpt mit Selbstvertrauen (nach zehn unbesiegten Pflichtspielen) fliegt Sturms neue Millionen-Aktie William Böving heute in seine Heimat Dänemark, wo er mit den Blackys am Donnerstag (18.45 Uhr) den Aufstieg ins Europacup-Frühjahr klar machen will.