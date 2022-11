Kampf um Haas-Cockpit: „Bin relativ optimistisch“

Die Entscheidung naht. In wenigen Wochen werden wir wissen, wer an der Seite von Kevin Magnussen 2023 um WM-Punkte für den Formel-1-Rennstall von Haas fahren wird. Während Mick Schumacher um seinen Verbleib in der Motorsport-Königsklasse zittert, rechnet sich Landsmann Niko Hülkenberg gute Chancen aus. „Ich bin relativ optimistisch“, erklärte der Aston-Martin-Testfahrer.