Haas-Boss: „Wenn Mick bleiben will, muss er ...“

Denn am Rande des NASCAR-Rennens in Las Vegas stellte der Haas-Boss am Sonntag gegenüber der „Associated Press“ ganz offen dar, was er mit Schumacher vorhat: „Wir brauchen Mick, um ein paar Punkte zu holen, und wir versuchen, ihm so viel Zeit wie möglich zu geben, um zu sehen, was er tun kann“, so Haas. Aber der Rennstall-Chef sagt auch: „Wenn er bei uns bleiben will, muss er uns zeigen, dass er noch ein paar Punkte holen kann. Das ist es, worauf wir warten.“