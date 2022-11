Vier Kühe nach Sturz in Jauchegrube gestorben

Vier Kühe sind in der Gemeinde Ligist (steirischer Bezirk Voitsberg) beim Sturz in eine Jauchegrube gestorben. Am Montagvormittag war die Freiwillige Feuerwehr Ligist zur Hilfe gerufen worden - wohl schon am Tag zuvor dürften insgesamt fünf Kühe in die Grube gestürzt sein.