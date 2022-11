Rekord-Hitze im Oktober sorgt für Stress in Natur

Drei Grad wärmer als im langjährigen Schnitt war der Oktober in der Steiermark (siehe links), am Schöckl waren es sogar 4,5 Grad zu viel, sagt Friedrich Wölfelmaier von der ZAMG in Graz. „Der Oktober ist zwar ein Ausreißer, aber die Tendenz ist klar: In den letzten zwei, drei Jahrzehnten ist die Erderwärmung eindeutig sichtbar.“