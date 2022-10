Nur eine Liste! Wrabetz vor Kür zum Rapid-Boss

Auch an Zoran Barisic, derzeit Trainer und Sportchef in Personal-Union, ging das Rennen um die Präsidentschaft zuletzt nicht spurlos vorüber. Er meinte mit süffisantem Unterton: „Wie die da politisieren im Hintergrund, kommt es mir langsam so vor, als ob die Rapid-Präsidentschaftswahl populärer ist als der Bundespräsidentschafts-Wahlkampf.“