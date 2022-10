Das fehlt dem SK Rapid Wien

Das Wochenende war für viele Fans des Wiener grün-weißen Traditionsklubs eine Erlösung. Nach der 1:0 Niederlage gegen den SV Ried musste Trainer Ferdinand Feldhofer seinen Stuhl als Cheftrainer räumen. Spätestens nach der blamablen Niederlage gegen den schweizer Zweitligisten FC Vaduz brodelte es in der Fanszene des Rekordmeisters und für viele Fans war der Rauswurf des Trainers eine Erleichterung. Doch was kommt jetzt und was braucht der Großstadtklub, um wieder zu alter Größe zu finden?