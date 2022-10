Wie halten Sie es mit Halloween?

Halloween, ein Brauchtum aus dem katholischen Irland, das von dort aus die USA im Sturm eroberte, wird auch bei uns in Österreich immer beliebter. So kann man mittlerweile zu dieser Jahreszeit nicht nur Halloween-Dekoration und gruselige Naschereien im Handel erwerben, es formieren sich auch seit einigen Jahren am Abend des 31. Oktobers Grüppchen aus Verkleideten, die von Haus zu Haus ziehen und nach Süßem verlangen - sonst gibt‘s Saures! Viele feiern zu diesem Anlass auch Partys, ob nun mit oder ohne unheimliche Kostümierung. Die gemütlichere Variante davon ist der Abend mit Horrorfilmen auf dem Sofa. Was halten Sie von Halloween? Feiern Sie dieses Fest auf irgendeine Weise, oder reicht Ihnen Fasching zum Verkleiden? Diskutieren Sie mit unserer Community in den Kommentaren, wir freuen uns auf Ihre Meinung!