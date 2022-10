Schüsse vor Unfall in Graz gehörten zu Gaspistole

Beim Unfall in der Grazer Innenstadt am Samstag, wo ein 22-Jähriger eine 53-jährige Passantin vor dem Grazer Operncafé am Gehsteig anfuhr, vernahmen Zeugen zuvor auch Schüsse. Die Polizei gab nun bekannt, dass diese aus einer Gaspistole stammen und während der Hochzeitskonvoi-Fahrt aus dem Fenster eines Autos abgefeuert wurden.