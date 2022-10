Auto aus Hochzeitskonvoi rast in Grazer Gastgarten

Mehrere Polizeiautos, Rettungswagen und Feuerwehrfahrzeuge eilten kurz nach 16 Uhr auf den Opernring in Graz, nur wenige Meter vom Jakominiplatz entfernt. Dort war ein Auto in den Gastgarten des Operncafés - nur durch den Gehsteig von der Straße getrennt - gefahren! Am Steuer: ein 22-jähriger Grazer.