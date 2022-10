Stundenlang vor Schirm: „Für uns wie ein Urlaub“

Schiedsrichter schauen aufs Schummeln

Dort matchen sich gerade zwei Fünfer-Teams in „Teamfight Tactics“ - Zuschauer können deren Figuren live auf der Leinwand beobachten, ein paar Tausend verfolgen sie von daheim übers Internet. Zwei Kommentatoren analysieren, zwei Schiedsrichter passen auf: „Dass keiner ein anderes Programm offen hat oder schummelt“, erklärt Andreas König-Waltl. „King-Waltl“ (so sein Spitzname in der Szene) spielt auch selbst schon Computerspiele, seit er sechs Jahre alt ist.