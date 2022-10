Unfall oder Lawine beim Freeriden: Was zu tun ist

Eiseskälte, völlige Ruhe und überall blitzt der weiße Schnee in der Sonne - so intensiv fühlt sich das an, wenn Freerider Alexander Huber vor der ersten Abfahrt am Gipfel eines Berges steht. Nach oben geht‘s mit dem Hubschrauber, nach unten mit den Freeskiern - was es für einen gelungenen Freeride aber noch braucht und wie jeder geübte Skifahrer in diesen einzigartigen Genuss der Freiheit kommt, hören Sie in der dritten Episode des Skistammtisches im „Einwürfe“-Podcast der „Kärntner Krone“.