„Es geht in eine gute Richtung“

Seit Februar 2021 hat Lisa Grill kein Rennen mehr absolviert. Damals zog sich die Lungauerin im Europacup in Santa Caterina (It) einen Schien- und Wadenbeinbruch zu. Fünf Operationen unter Vollnarkose – der letzte Eingriff fand im Juli statt – und eineinhalb Jahre später ist die Lungauerin auf dem Weg der Besserung. „Ich bin schmerzfrei und kann auch meinen Alltag gut bewältigen. Es geht alles in eine gute Richtung “, freut sich die 22-Jährige.