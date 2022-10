Österreicher-Doppel feiert größten Karriere-Erfolg

Folgt bereits fünfter Titel heuer?

Wie in ihren ersten beiden Partien haben der seit Donnerstag 25-jährige Tiroler Erler und der 26-jährige Niederösterreicher Miedler am Court am Heumarkt gespielt, bei guter Stimmung und gut gefüllten Rängen. Der Auftritt im Endspiel auf dem Center Court ist aber fraglos nun eine Belohnung für die erbrachten Leistungen. „Wir wollten auch einmal in der Stadthalle spielen“, ließen die beiden im on-court-Interview wissen. Die beiden haben heuer vier Challenger-Titel geholt und weitere Finali erreicht, im Vorjahr holten sie den ATP-Titel in Kitzbühel.