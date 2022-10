Englands Spielerfrauen in Katar unter Sonderschutz

So sollen sich die weiblichen Begleitungen der England-Stars vor allem dezent kleiden. Sie dürfen keinen Alkohol in der Öffentlichkeit trinken und haben auch sonst einen klaren Verhaltenskatalog von der englischen Football Association bekommen, heißt es. Lautes Singen oder Feiern ist deshalb auch nach erfolgreichen Spielen für die für so manche Partys bekannten „Wags“ verboten.