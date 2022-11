Ohne Narkose geht in der Chirurgie gar nichts

Neue Erkenntnisse brachte die Pandemie durch die hohe Anzahl an Intensivpatienten. „Mittlerweile wissen wir, dass zu lange und tiefe Hypnose vermehrt zu Störungen der Merkfähigkeit und zum Auftreten eines akuten Delirs führen kann“, berichtet Prim. Univ.-Prof. Dr. Walter Hasibeder, Abteilung für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin St. Vinzenz Krankenhaus Zams, Tirol, anlässlich des Welttages der Anästhesie. In zunehmenden Maße werden deshalb routinemäßige Messungen der Hypnosetiefe eingesetzt. „Auf den Intensivstationen bemühen wir uns generell, künstliche Schlafphasen so kurz und so oberflächlich wie nur möglich zu halten“, so der Präsident der ÖGARI (Österreichische Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin) weiter.