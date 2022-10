Trio festigt zwei Starter in der Champions League

Österreich hat dank des Rekordjahrs 2021/22 die Saison auf Rang acht im Fünfjahresranking abgeschlossen. Dadurch qualifizieren sich nächste Saison wieder fünf Clubs für den Europacup, zumindest drei Teilnehmer haben fix einen Platz in den Gruppenphasen - im besten Fall zwei in der Champions League und einer in der Europa League, im schlechtesten Fall einer in der Champions League und zwei in der Conference League. Platz zehn würde zwei Vereine in der Champions League, einer in der Europa League und zwei in der Conference League bedeuten.