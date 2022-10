Für die Salzburger geht es um 15 Millionen Euro

Dieser wäre nicht nur sportlich ein Riesenerfolg, sondern würde auch finanziell für Freudestrahlen bei den Klubbossen sorgen. So ist der Aufstieg in die Runde der letzten 16 mit 9,6 Millionen Euro dotiert. Für diesen wäre ein Sieg in der Modemetropole Mailand nötig, der weitere 2,8 Millionen in die Kassen spülen würde. Hinzu käme ein weiteres ausverkauftes Heimspiel, das zusätzliche 1,5 bis 2 Millionen Euro generieren würde. Nicht zu vergessen ist der TV-Marktpool, wo Klubs je nach Abschneiden und Bedeutung des Fernsehmarktes Millionen scheffeln. Womit es für Salzburg in Mailand gut und gerne um 15 Millionen Euro geht.