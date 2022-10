Sturm Graz gegen Rotterdam ab 21 Uhr LIVE

Ein einziges Match hat Sturm Graz in dieser Saison so richtig verpatzt. Am 15. September schlitterten die Grazer in der Europa League in Rotterdam gegen Feyenoord in ein 0:6-Debakel. Heute hat Österreichs Fußball-Vizemeister in Graz die Chance zur Revanche. Mit einem Erfolg hätte Sturm beste Karten, erstmals seit 22 Jahren im Europacup zu überwintern.