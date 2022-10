Ronaldo feiert Tor-Comeback, Ten Hag bleibt hart

Weil sich der in der Premier League nur selten gefragte Ronaldo beim Spiel gegen Tottenham als Ersatzmann vorzeitig in die Kabine verfügt hatte, war er gegen Chelsea nicht im Kader gestanden. Nach einer Aussprache mit ten Hag kehrte er in der Europa League wieder zurück und netzte im Finish ein. „Der Druck ist immer da. Ronaldo weiß das, und wir müssen damit umgehen. Alle Topscorer brauchen das, die Bestätigung, dass sie es können.“