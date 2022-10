„Habe das nach Erstrundensieg noch nie gemacht“

„Vier Stunden Training am Stück ohne Pause“

Diese kam im Match davor auch in Richtung Jurij Rodionov, doch der ging gegen den Kanadier Denis Shapovalov als 4:6,4:6-Verlierer vom Court. Der 23-Jährige sah aber sein zuletzt intensiveres Training im Match umgesetzt. „Ich habe angefangen, vier Stunden am Stück ohne Pause zu trainieren“, verriet der Niederösterreicher. „Ich denke, dass hat man gesehen, dass ich in den langen Rallys gut mitgehalten habe, und auch fit von den Beinen und vom Kopf her war. Mit der Entwicklung bin ich sehr zufrieden. Das Wichtigste ist jetzt, dass ich dranbleibe und mich stetig steigere.“