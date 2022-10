Workshop gegen Fahrerkrise bei den Öffis

Großflächige Ausfälle von Öffi-Bussen wie im Sommer (die „Krone“ hat berichtet) gibt es zwar nicht mehr, aber jene Busunternehmen, die für den Verkehrsverbund fahren, sind weiter fieberhaft auf der Suche nach Lenkern. Probleme hatte vor allem das Unternehmen Dr. Richard, die wurden aber weitesgehend gelöst. „Seit den Ausfällen im Sommer konnte das Unternehmen mehrere Lenker und Lenkerinnen einstellen und zum Teil einzelne Linien an Subunternehmen vergeben“, erklärt OÖVV-Pressesprecher Philipp Köstenberger auf Anfrage der „Krone“. Allerdings kommt es auch bei anderen Unternehmen immer wieder zu Engpässen. So sind in den vergangenen Tagen im Salzkammergut Busse ausgefallen, wie „Krone“-Leser berichteten.