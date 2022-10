Wolfsberger AC gegen Altach - ab 14.30 Uhr LIVE

„Wir wissen, wie schnell es gehen kann in der Bundesliga. Wenn du auf so einem aufstrebenden Ast bist, solltest du versuchen, weiter nach oben zu klettern“, sagte Klose vor dem Antritt im Lavanttal. 1:0 gewann sein Team zuletzt gegen Hartberg. Davor gab es ein 2:3 gegen Salzburg und ein 3:2 in Ried. Klose erwartet nun ein ausgeglichenes Duell. „Wir sind so ein bisschen im Aufwärtstrend, der WAC hat das Pokalspiel gewonnen, vorher die Spiele nicht so gut bestritten“, blickte er zurück. Mutig gelte es zu sein, so der Deutsche. Eines sei immens wichtig: „Die Null muss stehen so lange es geht.“