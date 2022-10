Zoran Barisic: „Wir müssen alle das Team leben“

Jetzt beginnt die „echte“ Arbeit. „Wir tun uns mit und gegen den Ball schwer“, gab Burgstaller zu. Wie will Rapid zukünftig spielen? Feldhofer setzte auf hohes Pressing, Umschaltmomente, Barisic eigentlich auf Ballbesitz. Davon war in Wattens (noch) nichts zu sehen. „Bei Tirol sieht man Mechanismen, die wir nicht intus haben“, musste auch Dibon zugeben. Erst nach dem 2:1 löste sich die Blockade. Endlich gelang auch ein Tor nach einem Standard, letztlich sogar drei Kopfballtreffer. „Aber wir sind noch lange nicht über dem Berg“, so Burgstaller.