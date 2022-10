Curry erinnert zum NBA-Start an inhaftierte Griner

NBA-Superstar Stephen Curry hat zum Start in die Saison an die in Russland inhaftierte Basketballerin Brittney Griner erinnert. „Wir wollen unsere Bühne und die Gelegenheit für einen Gruß an ein wichtiges Mitglied der Basketball-Gemeinschaft nutzen: Brittney Griner hat heute Geburtstag, sie ist 32 Jahre alt“, sagte Curry am Dienstagabend vor dem ersten Saisonspiel gegen die Los Angeles Lakers bei der Meister-Zeremonie des Titelverteidigers.