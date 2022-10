Marcel Hirscher nicht vor Ort, aber voll dabei

Österreichs bisher letzte Sölden-Siege sind acht Jahre alt. 2014 gewannen Anna Veith (ex aequo mit Mikaela Shiffrin) und Marcel Hirscher beim Riesentorlauf-Spektakel. Hirscher feiert ja am Sonntag in gewisser Weise sein Comeback im Weltcup. Leider nicht als Aktiver, aber immerhin als Ausrüster. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Alexander Hofstetter.