„Witzpreise!“ Ballon-d‘Or-Gala sorgt für Aufregung

Benzema der beste Spieler

Immerhin: Die wichtigste Auszeichnung ging am Montagabend an einen Madrilenen. Karim Benzema sicherte sich erstmals in seiner Karriere völlig verdient den Ballon d‘Or. Der 34-jährige Franzose erhielt die Ehrung in Paris und siegte in der Abstimmung vor Bayern-München-Stürmer Sadio Mane und dem Belgier Kevin De Bruyne von Manchester City. Benzema ist der erste Franzose seit Zinedine Zidane 1998, der ausgezeichnet wurde.