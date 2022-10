Gefahr im Verzug: Karpfen im Überlebenskampf

Gefahr im Verzug, hieß es am Wochenende für die Feuerwehren in Baden. Aufgrund der langen Trockenphasen und des dadurch besorgniserregend niedrigen Pegelstand eines Teiches des Fischereiverbandes stieg die Sorge um den Karpfenbestand rasant an. Schnelles Handeln war gefragt. Der Fischereiverband alarmierte umgehend die Einsatzkräfte.