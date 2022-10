„Waren Siege für Thiem, die Gold wert sein können“

Wobei ich dazu neige, die Art des ersten Erfolges als noch wichtiger einzustufen. Denn auf diese Weise hat Dominic heuer noch kein Match gewonnen. Da hat er erstmals wieder von Beginn bis Ende durchgehend gut gespielt. Diese Bestätigung muss für ihn extrem befreiend gewesen sein.Er hat gesehen, dass es auch so noch geht, dass er richtig geil spielen kann.Und in dieser Auftaktpartie gegen João Sousa hat es für mich auch zum ersten Mal wieder so gewirkt, als würde sich Dominic auf dem Platz wirklich wohl fühlen. Auch das ist für den Kopf natürlich extrem wertvoll. Genauso wie ein Match zu gewinnen, in dem man schon kurz vor dem Aus steht, wie es ihm danach gegen Marcos Giron gelungen ist. Sahnehäubchen FinaleMit jedem Sieg wächst das Selbstvertrauen. Das Sahnehäubchen wäre es natürlich, wenn er jetzt auch sein erstes Finale erreichen würde, vom Titel ganz zu schweigen. Aber da muss man sich eben als Fan, und als solchen würde ich mich auch bezeichnen, gedulden, bis es wirklich klappt.Zum einen muss man sagen, dass die Turniere, bei denen Dominic spielt, so gut besetzt sind, dass er gegen jeden verlieren kann, und das heutige Viertelfinale gegen Francisco Cerundolo wird die nächste schwierige Aufgabe. Zum anderen ist nach wie vor die Konstanz eben nicht ganz vorhanden, auch wenn ich mir sicher bin, dass diese nur eine Frage der Zeit ist.