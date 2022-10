Gregoritsch schießt Freiburg in EL-K.o.-Phase

Mit dem 13. Pflichtspieltreffer dieser Saison hat Michael Gregoritsch am Donnerstag entscheidenden Anteil am vorzeitigen Aufstieg des SC Freiburg in der Fußball-Europa-League gehabt. Der ÖFB-Teamstürmer erzielte beim französischen Cupsieger Nantes das 2:0 (71.), am Ende siegten die Deutschen 4:0. Freiburg ist in Pool G nicht mehr von den ersten zwei Plätzen zu verdrängen und voll auf Kurs Gruppensieg, der mit dem direkten Einzug ins Achtelfinale belohnt wird.