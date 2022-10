Pfleger im Wahn mit dem Küchenmesser attackiert

Pfleger besuchte ihn täglich

2003 wurde er bereits für acht Jahre in eine Anstalt eingewiesen, war auf dem Weg der Besserung. Ein Pflegedienst stellte sicher, dass er zu Hause seine Medikamente regelmäßig nahm - was an diesem Tag nicht der Fall war. In einem akuten psychotischen Anfall ging er mit dem Küchenmesser auf den Pfleger los. Der zum Glück nur Schnittwunden an den Händen hatte. Auslöser: Zuwenig Taggeld.