Wählen Sie Ihren Comedy-Liebling!

Ein erstklassiges Programm gespickt mit absoluten Publikumslieblinge lockt die Besucher und Besucherinnen in unterschiedlichste Locations: Gery Seidl lässt am 22. Oktober im Stadtsaal seine Lachsalven los, Angelika Niedetzky feiert am 29. Oktober Niederösterreicher- Premiere im Kloster UND. Kult-Kabarettist Alfred Dorfer lädt am 25. November zum Ein-Mann-Theater in den Stadtsaal, wo Gernot Kulis am Abend darauf ein Best-of aus „30 Jahren Callboy“ gibt.